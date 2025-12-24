Français
الاحتفال برأس السّنة الإدارية… منظّمة إرشاد المستهلك تصدر جملة من التوصيات [فيديو]

قال اليوم الأربعاء، 24 ديسمبر 2025، لطفي الرّياحي رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك إنّه دائما في علاقة بالمناسبات التي يزداد فيها الطّلب على عدد من المواد الغذائيّة المعيّنة تقوم المنظّمة بإصدار جملة من التوصيات و يتّم توجيهها للمستهلك، و منها خاصة عدم التوجه نحو الأسواق الموازية.

و أضاف الرّياحي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ عدد من المواد الغذائيّة مثل المرطبات و الشّكلاطة تعتبر مواد حساسة و يجب أنّ يتمّ شراؤها من المحلات المراقبة، لأنّه بالاسواق الموازية من غير الممكن معرفة  حالتها الصّحية و طريقة تخزينها.

و أوضح المتحدّث أنّه يجب أيضا على المستهلك الانتباه لحالات الغشّ و خاصة لتاريخ صلاحية المنتوج و طريقة إعداده، و من الضّروري أن يقوم المستهلك بحماية نفسه قبل أجهزة الرّقابة.

و لفت رئيس منظّمة إرشاد المستهلك إلى أنّ الهيئة الوطنيّة للسلامة الصّحية تقوم خلال هذه الفترة ببذل جهد كبير و قد تمّ غلق عدد من المحلات و رصد جملة من المخالفات و حجز كميات هامة من المواد المختلفة.

أمّا في علاقة باستغلال عدد من التجار لهذه المناسبة و الزّيادة في الاسعار لتحقيق ربح مادي، أكّد المتحدّث أنّه على المستهلك أن لا يقوم بشراء منتوج بسعر يفوق قيمته الحقيقية و يحاول الابتعاد عن الغلاء المسجّل إلى حين إيجاد توازن و عقلانية في الاسعار، وفق تعبيره.

