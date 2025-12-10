الاحتلال الاسرائيلي يقوم باعتقال العشرات في نابلس وأريحا والخليل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، نحو 43 مواطناً واحتجزت العشرات في عدة محافظات.

ففي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطناً من مخيمات نابلس والبلدة القديمة وبلاطة البلد، فيما احتجز عدداً من المواطنين وأخضعهم للتحقيق الميداني.

وفي أريحا، اعتقل الاحتلال 13 مواطناً من المدينة ومخيم عقبة جبر، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وتحويل عدد آخر من المنازل إلى ثكنات عسكرية.

أما في مدينة الخليل، فقد اعتقل جيش الاحتلال 7 مواطنين من بلدة بيت أمر، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط أجواء باردة وماطرة.

كما اعتقل الاحتلال أسيرين محررين من بلدتي عرابة وبير الباشا بمحافظة جنين، وشابين من قلقيلية، ومواطن من طولكرم، وشاباً من بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وفي مدينة سلفيت، احتجزت قوات الاحتلال عشرات الشبان خلال اقتحام المدينة، وشرعت بالتحقيق معهم ميدانياً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وأخيراً، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس، نفذ جيش الاحتلال مداهمات واسعة واحتجز نحو 20 شاباً، وأخضعهم للتحقيق الميداني في نادي أبو ديس بعد تحويله إلى مركز تحقيق ميداني، وتعرضوا للاستجواب والتنكيل والاعتداء بالضرب، قبل أن يُفرج عنهم في وقت لاحق.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



