الاحتلال يمنع البطريرك بيتزابالا من دخول كنيسة القيامة لإحياء “أحد الشعانين”

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأحد، بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتزابيلا، من دخول كنيسة القيامة لإقامة قداس “أحد الشعانين”، الذي يمثل بداية احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين التي تتبع التقويم الغربي؛ وأوضحت مصادر كنسية أن هذا الإجراء جاء رغم التنسيق المسبق الذي أعلنت عنه البطريركية لضمان وصول موكب البطريرك إلى قلب البلدة القديمة.

و أكدت البطريركية اللاتينية أن الشرطة الإسرائيلية منعت بطريرك القدس اللاتيني وكاهن كنيسة القيامة من دخول المكان المقدس لإقامة قداس أحد الشعانين، “للمرة الأولى منذ قرون”.

و جاء في بيان مشترك صادر عن بطريركية القدس للاتين وحراسة الأراضي المقدسة أن “كلاهما تم توقيفهما في الطريق أثناء تنقلهما بصفة خاصة (…) وأُجبرا على العودة أدراجهما”.

و أضاف البيان: “وبناء على ذلك، وللمرة الأولى منذ قرون، مُنع قادة الكنيسة من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة”، مشيراً إلى أن إسرائيل أغلقت جميع الأماكن المقدسة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، بدعوى أسباب أمنية.

سابقة خطيرة

و اعتبر البيان أن هذا المنع “يشكل سابقة خطيرة ويعكس غياب الاحترام لمشاعر مليارات الأشخاص حول العالم الذين تتجه أنظارهم إلى القدس خلال هذا الأسبوع”. ولم ترد الشرطة الإسرائيلية على الفور على استفسارات وكالة “فرانس برس”.

و مع بداية الهجوم الذي شنّته إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران في 28 فيفري، فرضت السلطات الإسرائيلية حظراً على التجمعات الكبرى، بما في ذلك داخل الكُنس والكنائس والمساجد، محددة عدد المشاركين في التجمعات العامة بحوالي 50 شخصاً.

و يُحيي أحد الشعانين، الذي يفتتح أسبوع الآلام، ذكرى دخول المسيح إلى القدس، حيث استُقبل بحفاوة من حشود غفيرة قبل أيام من صلبه وقيامته صباح عيد الفصح، وفقاً للأناجيل.

و كانت البطريركية اللاتينية قد أعلنت أيضاً إلغاء المسيرة التقليدية لأحد الشعانين، التي تنطلق عادة من جبل الزيتون باتجاه القدس، وتستقطب سنوياً آلاف المؤمنين.

و قال البيان: “لقد تصرّف قادة الكنائس بمسؤولية كاملة، ومنذ بداية الحرب التزموا بجميع القيود المفروضة”.

و أضاف: “إن منع دخول الكاردينال وحارس الأراضي المقدسة، اللذين يتحملان أعلى مسؤولية كنسية في الكنيسة الكاثوليكية والأماكن المقدسة، يُعد إجراءً غير معقول بشكل واضح وغير متناسب بشكل خطير”.

و بحسب تقديرات البطريركية اللاتينية في القدس لعام 2023، كان المسيحيون يشكلون أكثر من 18% من سكان الأراضي المقدسة (التي تشمل الأردن إلى جانب إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة) عند قيام دولة إسرائيل سنة 1948، لكن نسبتهم تراجعت اليوم إلى أقل من 2%، ومعظمهم من الأرثوذكس.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

399
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي أمينًا عامًا جديدًا للاتحاد العام التونسي للشغل خلفًا للطبوبي

394
اقتصاد وأعمال

الشركة التونسية للكهرباء والغاز: دخول حلول تكنولوجية أمريكية مبتكرة حيز الاستغلال
378
أخر الأخبار

الحرب في إيران: ارتفاع أسعار الأسمدة يهدد بالفعل تكلفة الغذاء
362
الأخبار

النائبة سيرين مرابط توجّه سؤالًا شفاهيًا إلى وزير الشباب و الرياضة حول وضعية الرياضات الفردية و أبطال النخبة
324
أخر الأخبار

بقلم عماد الدرويش – الجزائر تتربع على عرش الغاز العالمي
318
اقتصاد وأعمال

عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة
318
أخر الأخبار

وصول 19 حافلة مزدوجة جديدة لتعزيز أسطول النقل العمومي بالقصرين (فيديو)
313
أخر الأخبار

صفاقس تحتضن الملتقى الوطني للإبداعات الرقمية والتكنولوجية بمشاركة واسعة من التلاميذ
308
أخر الأخبار

برايان آدامس يحيي حفلتين بدقّة: استعدادات مُكثفة لحدث فني عالمي في باجة
301
الأخبار

توقيع اتفاق بين قطر وأوكرانيا بشأن اعتراض الصواريخ و الطائرات المسيّرة

