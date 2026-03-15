الادارة الوطنية للتحكيم تسلط جملة من العقوبات على عدد من الحكام و الحكام المساعدين

أعلنت الادارة الوطنية للتحكيم في بلاغ صادر اليوم الاحد على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك عن جملة من العقوبات في حق عدد من الحكام والحكام المساعدين.

و أفادت الادارة الوطنية للتحكيم ان هذه العقوبات جاءت “بعد الاستماع لعدد من الحكام ومعاينة مردودهم في المباريات في مختلف الرابطات والمستويات وبالاستناد على تقارير المقيمين والمراقبين”.

و أضافت ان مدة الايقاف تحتسب من تاريخ ادارة المباراة.

و جاءت هذه العقوبات على النحو الآتي :

// ايقاف نشاط حكم النخبة سيف الدين الورتاني والمساعد الدولي ايمن اسماعيل لمدة شهر واحد.

// ايقاف نشاط حكم النخبة امير العيادي لمدة شهر واحد.

// ايقاف نشاط حكم النخبة خليل الجريء لمدة اسبوعين.

// ايقاف نشاط حكم النخبة منتصر الطالبي لمدة شهر.

// ايقاف نشاط الحكم الدولي نضال باللطيف لمدة شهر واحد.

// ايقاف نشاط حكم النخبة حسام بن ساسي لمدة شهر.

// ايقاف نشاط حكم النخبة حسام بالحاج علي الى غاية اخر الموسم.

// ايقاف نشاط الحكم نزار الرياحي لمدة شهر.

// ايقاف نشاط الحكم امير الحرشاني لمدة شهرين.

// ايقاف نشاط الحكم الفرجاني بن منى لمدة شهر واحد.

// ايقاف نشاط الحكم الشاذلي الشرفي لمدة شهر واحد.

// ايقاف نشاط الحكم ايهاب بن كيلاني والحكم المساعد مالك العسيلي لمدة شهر واحد.

// ايقاف نشاط الحكم المساعد احمد نويرة واحالة ملفه على انظار المكتب الجامعي.

// ايقاف نشاط الحكم ريان التاغورتي واحالة ملفه على انظار المكتب الجامعي.

