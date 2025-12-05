Français
الأخبار

الاستثمارات التونسية بالخارج: فرنسا الوجهة الأولى لرأس المال التونسي

بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة للشركات التونسية في الخارج خلال سنة 2024 نحو 162,9 مليون دينار، مقابل 124,3 مليون دينار في 2023، أي بزيادة تفوق 30%.

ورغم أن تقرير 2024 الصادر عن البنك المركزي التونسي حول ميزان المدفوعات لا يتضمّن معطيات حول عدد مواطن الشغل التي تمّ إحداثها من قبل الشركات التونسية خارج البلاد، ولا حجم رقم معاملاتها، فإنّه يقدّم توزيعاً جغرافياً مفصّلاً لهذه الاستثمارات.

وأظهرت البيانات أنّ فرنسا استحوذت على 43% من إجمالي الاستثمارات التونسية المباشرة في الخارج، والتي واصلت نسقها التصاعدي لتبلغ 70 مليون دينار في 2024، مقابل 65,4 مليون دينار في 2023 و51,6 مليون دينار في 2021.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية من حيث استقطاب الاستثمارات التونسية، حيث استقبلت 12,5% من هذه الاستثمارات بقيمة 20 مليون دينار مع نهاية 2024.

كما استثمرت الشركات التونسية ما قيمته 26,6 مليون دينار بكل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب 9,4 مليون دينار في كندا.

أما في إفريقيا جنوب الصحراء، فقد بلغت الاستثمارات التونسية المباشرة ما قيمته 9 ملايين دينار في كوت ديفوار و7,2 مليون دينار في السنغال.

