الاستثمارات الفلاحية الخاصة في تونس تتجاوز 547 مليون دينار خلال سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت بيانات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة التي تمت المصادقة عليها خلال سنة 2025 بلغت نحو 547.991 مليون دينار، موزعة على 6513 مشروعاً استثمارياً في مختلف الأنشطة الفلاحية.

وبحسب المعطيات الرسمية، سجلت قيمة هذه الاستثمارات ارتفاعاً بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، رغم تراجع عدد العمليات الاستثمارية بنسبة 7 بالمائة.

وفي المقابل، أظهرت الإحصائيات المتعلقة بالاستثمارات الفلاحية المصرح بها خلال سنة 2025 انخفاضاً في عدد المشاريع بنسبة 13 بالمائة، حيث بلغ عددها 9343 مشروعاً مقابل 10777 مشروعاً خلال سنة 2024.

ورغم هذا التراجع في عدد العمليات، فقد شهدت القيمة الإجمالية للاستثمارات المصرح بها ارتفاعاً لتصل إلى حوالي 1277.551 مليون دينار، مسجلة زيادة تقدر بنحو 6 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



