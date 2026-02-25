الاستخبارات الروسية تتهم بريطانيا وفرنسا بالتخطيط لمنح كييف سلاحًا نوويًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نشرت سفارة روسيا بتونس، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا منسوبًا إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، يتضمن اتهامات مباشرة لبريطانيا وفرنسا بالسعي إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة ذات طابع نووي، في تطور لافت ضمن سياق الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وجاء في البيان، وفق ترجمة غير رسمية، أن لندن وباريس تدركان أن التطورات الميدانية الحالية لا تمنحهما أي فرصة لتحقيق نصر على روسيا عبر القوات الأوكرانية، غير أن “النخب البريطانية والفرنسية”، بحسب النص، غير مستعدة للإقرار بالهزيمة، وتبحث عن تزويد كييف بما وصفه بـ”سلاح خارق”.

اتهامات بالعمل على نقل مكونات نووية بشكل سري

ووفق ما أورده جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن كييف قد تحصل على شروط تفاوض أفضل لإنهاء القتال إذا امتلكت “قنبلة نووية” أو على الأقل “قنبلة قذرة”. وأشار البيان إلى أن ألمانيا رفضت، “بحكمة”، المشاركة في ما وصفه بـ”المغامرة الخطيرة”.

كما تحدث المصدر ذاته عن “عمل نشط” من جانب لندن وباريس لتزويد أوكرانيا بمكونات ومعدات وتقنيات أوروبية في هذا المجال بطرق سرية، مشيرًا إلى أنه يجري النظر في استخدام رأس حربي نووي صغير من طراز TN75 مرتبط بصاروخ M51.1 الباليستي الذي يُطلق من الغواصات، كأحد الخيارات المطروحة.

تحذير من انتهاك معاهدة عدم الانتشار

وأكد البيان أن بريطانيا وفرنسا تدركان، وفق الرواية الروسية، أن مثل هذه المخططات تمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، وخاصة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد تؤدي إلى تقويض نظام عدم الانتشار العالمي.

وفي هذا السياق، أشار جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أن الجهود الغربية تتركز، بحسب ادعائه، على إظهار أي ظهور محتمل لسلاح نووي بحوزة كييف على أنه نتيجة تطوير أوكراني داخلي، في محاولة للتنصل من المسؤولية.

وختم البيان بالتأكيد على أن مثل هذه الخطط، إن صحت، تعكس “فقدانًا للإحساس بالواقع”، محذرًا من أن أي ترتيبات سرية لن تبقى طي الكتمان، ومشيرًا إلى وجود أطراف داخل الأوساط العسكرية والسياسية والدبلوماسية في بريطانيا وفرنسا تدرك خطورة ما وصفه بـ”التصرفات المتهورة” على الأمن الدولي.

ويأتي نشر هذا البيان في سياق تصاعد التوترات بين موسكو والعواصم الغربية، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وتبادل الاتهامات بشأن طبيعة الدعم العسكري المقدم لكييف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



