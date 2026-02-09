الاستخدام المزعوم لمبيدات الأعشاب من قبل إسرائيل في جنوب لبنان يثير قلق الأمم المتحدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بالاستخدام المزعوم لمبيدات الأعشاب من قبل القوات الإسرائيلية في أراضٍ زراعية تقع جنوب لبنان، بالقرب من الخط الأزرق، وهو خط الترسيم الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وحذّرت المنظمة الأممية من التداعيات الإنسانية والبيئية الخطيرة التي قد تترتب عن هذه الممارسات، خاصة على السكان المحليين الذين يعتمد عدد كبير منهم على الزراعة كمصدر أساسي للرزق. واعتبر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذه الوضعية تمثل «خطراً إنسانياً جسيماً» يهدد سلامة المدنيين وصحتهم.

