الأخبار

الاعتداء على الإطار التربوي: مقترح قانون لرفع العقوبة السجنية إلى خمس سنوات وخطية قدرها خمسة آلاف دينار

عقدت لجنة التشريع العام يوم الخميس 05 مارس 2026 جلسة استماع إلى كلّ من ممثلي وزارة التربية وممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول مقترح القانون المتعلّق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي (عدد46/2025).

و حسب تدوينةٍ لمجلس نواب الشعب، يتضمن مقترح القانون فصلا وحيدا يهدف إلى تنقيح الفصل 218 من المجلة الجزائية، بإضافة فقرة تنص على رفع العقوبة السجنية إلى خمس سنوات وخطية قدرها خمسة آلاف دينار (دون إمكانية تطبيق ظروف التخفيف) إذا كان المتضرر من أسلاك التربية والتعليم، كما تجرّم المحاولة.

ويهدف المقترح إلى ردع المعتدين على الإطار التربوي و المساهمة في حماية المربين والأساتذة عبر إضافة أحكام جديدة في المجلة الجزائية والحد من جرائم العنف في الفضاءات التربوية ومحيطها.

و يستند المقترح إلى تفشي ظاهرة العنف في المجتمع التونسي، مع تسجيل ارتفاع متواصل في أعداد حوادث العنف والجرائم، وتنوع ضحاياها. ومن بين الفئات الأكثر تضررًا المربون من معلمين، وأساتذة في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة.

وبيّن ممثلو وزارة التعليم العالي في تدخلاتهم أن الوزارة توخت استراتيجية تقوم على الجانب الوقائي من خلال بعث هياكل وساطة، إلى جانب تركيز خلايا يقظة لتفادي الوصول إلى مرحلة العنف.

واعتبر ممثلو الوزارة أنه يجب التصدي لهذه الظاهرة  ومعالجتها وفق مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب الردعي فحسب وانما تعتمد استراتيجية وطنية تستهدف محاربة العنف والتصدي له بصفة عامة.

وخلال تطرقهم الى مضمون المقترح تساءلوا حول صفة المعتدى عليه من الإطار التربوي ومدى شمولها لجميع أسلاك التعليم العالي والبحث العلمي. كما أشاروا إلى ان النص جاء عاما ولم يحدد الإطار المكاني لأعمال العنف.

