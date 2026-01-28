الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قامت فئة من جماهير الملعب التونسي بالإعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو خلال المقابلة التي جمعت عشية اليوم بين الملعب التونسي و ضيفه مستقبل سليمان لحساب الجّولة الثالثة إياب من البطولة الوطنية.

و لو لا تدخل قوات الأمن لحماية الصحفيين و إخراجهم من الملعب لحدث ما لا تحمد عقباه.

يذكر أنّ منصة الصحفيين في مركب الهادي النيفر بباردو تتواجد وسط جماهير الملعب التونسي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



