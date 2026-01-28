Français
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو

قامت فئة من جماهير الملعب التونسي بالإعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو خلال المقابلة التي جمعت عشية اليوم بين الملعب التونسي و ضيفه مستقبل سليمان لحساب الجّولة الثالثة إياب من البطولة الوطنية.

و لو لا تدخل قوات الأمن لحماية الصحفيين و إخراجهم من الملعب لحدث ما لا تحمد عقباه.

يذكر أنّ منصة الصحفيين في مركب الهادي النيفر بباردو تتواجد وسط جماهير الملعب التونسي.

 

تعليقات

