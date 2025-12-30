الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»: الأمم المتحدة تؤكد التزامها بوحدة وسيادة الصومال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة تداعيات إعلان إسرائيل الاعتراف بما يُعرف بـ«أرض الصومال»، وهي منطقة تقع شمال الصومال، كدولة مستقلة وذات سيادة، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة من دول المنطقة وعدد من الأطراف الدولية.

وخلال الجلسة، جدّدت الأمم المتحدة موقفها الثابت الداعم لوحدة الصومال وسيادته. وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلّف بشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، أن مجلس الأمن شدد مرارًا على احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذا الموقف أُعيد التأكيد عليه مؤخرًا في القرار رقم 2809 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2025، والذي ينص بوضوح على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض استقراره أو تعقيد الوضع في منطقة القرن الإفريقي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



