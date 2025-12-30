Français
Anglais
العربية
الأخبار

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»: الأمم المتحدة تؤكد التزامها بوحدة وسيادة الصومال

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»: الأمم المتحدة تؤكد التزامها بوحدة وسيادة الصومال

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة تداعيات إعلان إسرائيل الاعتراف بما يُعرف بـ«أرض الصومال»، وهي منطقة تقع شمال الصومال، كدولة مستقلة وذات سيادة، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة من دول المنطقة وعدد من الأطراف الدولية.

وخلال الجلسة، جدّدت الأمم المتحدة موقفها الثابت الداعم لوحدة الصومال وسيادته. وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلّف بشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، أن مجلس الأمن شدد مرارًا على احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذا الموقف أُعيد التأكيد عليه مؤخرًا في القرار رقم 2809 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2025، والذي ينص بوضوح على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض استقراره أو تعقيد الوضع في منطقة القرن الإفريقي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

799
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

406
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
384
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
357
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
339
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
298
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
286
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)
284
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025 – سامي الطرابلسي: “ليست لدي أي مشاكل شخصية مع أي لاعب” (فيديو)
283
اقتصاد وأعمال

ETC تفتح قاعة عرضها الجديدة في حمام- سوسة
282
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى