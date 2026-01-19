الانتاج الوطني للنفط الخام يتراجع مع موفى نوفمبر 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغ الإنتاج الوطني للنفط الخام، موفى شهر نوفمبر 2025، حوالي 14ر1 مليون طن مكافئ نفط، مسجّلا بذلك تراجعا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بموفى شهر نوفمبر 2024، حيث بلغ حوالي 28ر1 مليون طن مكافئ نفط.

و بلغ إنتاج سوائل الغاز،بما في ذلك انتاج معمل قابس، حوالي 120 ألف طن مكافئ نفط مع موفى شهر نوفمبر 2024، مقابل 126 ألف طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من سنة 2024 مسجلا انخفاضا بنسبة 5 بالمائة.

و شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة منذ سنوات، من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس الكوفيد – 19، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وخاصّة التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.

و سجّلت حقول النفط، خلال شهر جانفي 2025، حفر بئر تطويرية جديدة ضمن رخصة “شرقي”، إلى جانب حفر بئر تطويرية ثانية في إطار الرخصة نفسها خلال شهر مارس 2025.

و في نوفمبر 2025 تم الشروع في حفر بئر تطويرية جديدة ثالثة ضمن رخصة “جبل قروز” وخلال اوت 2025 تم حفر بئر استكشافية برخصة “سيدي مرزوق”.

و سجل انتاج الغاز التجاري الجاف بموفى نوفمبر 2025 تراجعا مقارنة بموفى نوفمبر 2024 بنسبة 8 بالمائة اذ بلغ حوالي 03ر1 مليون طن مكافئ نفط مقابل 12ر1 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

و ارجع المرصد الوطني للطاقة والمناجم هذا الانخفاض اساسا الى تواصل الانخفاض في اهم الحقول وعدم القيام بمشاريع حفر واكتشافات جديدة.

كما شهدت كميات الاتاوة الجملية انخفاضا بنسبة 12 بالمائة بموفى شهر نوفمبر 2025 لتبلغ 726 الف طن مكافئ نفط مقابل 824 الف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

في المقابل شهدت الشراءات من الغاز الجزائري ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مع موفى نوفمبر 2025 في حدود 2593 الف طن مكافئ نفط.

