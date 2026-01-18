Français
الأخبار

الانتخابات الرئاسية في البرتغال : الاشتراكي أنطونيو جوزي سيغورو يتصدر و اليمين المتطرف يتأهل إلى الدور الثاني

تصدّر المرشح الاشتراكي أنطونيو جوزيه سيغورو الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في البرتغال، يليه زعيم اليمين المتطرف أندريه فنتورا. في المقابل، استبعد رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو إصدار أي توجيه للتصويت في الدور الثاني المقرر يوم 8 فيفري.

تصدّر المرشح الاشتراكي أنطونيو جوزيه سيغورو الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الأحد في البرتغال، متقدماً على زعيم اليمين المتطرف أندريه فنتورا، وفقاً لاستطلاعين لآراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع أُنجزا لصالح قنوات تلفزيونية محلية.

و كان فنتورا، الذي تصدّر استطلاعات الرأي قبل يوم الاقتراع، قد حلّ في المرتبة الثانية في الدور الأول، ما أهّله رسمياً إلى خوض الدور الثاني من السباق الرئاسي.

و بحسب نتائج جزئية شملت 90% من الدوائر الانتخابية ونشرتها الهيئة الانتخابية، حصل سيغورو، وهو اشتراكي وسطي يبلغ من العمر 63 عاماً، على 30.6% من الأصوات، مقابل 24.7% لفنتورا، النائب البالغ 43 عاماً ومؤسس حزب اليمين المتطرف «شيغا» (أي «كفى»)، فيما نال المرشح الذي حلّ ثالثاً، الليبرالي جواو كوتريم فيغيريدو، وهو نائب في البرلمان الأوروبي يبلغ 64 عاماً، نسبة 14.8% من الأصوات.

و أعلن رئيس الوزراء البرتغالي المنتمي إلى اليمين، لويس مونتينيغرو، مساء الأحد، أن حزبه لن يقدّم أي توجيه للتصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. وقال مونتينيغرو: «فضاؤنا السياسي لن يكون ممثلاً في الدور الثاني. نحن نقبل هذا الخيار، ولن يشارك الحزب الديمقراطي الاجتماعي (PSD، وسط اليمين) في الحملة، ولن نقدّم أي توجيه للتصويت» في الاستحقاق الحاسم المقرر يوم 8 فيفري، مضيفاً أنه يقود حكومة أقلية محاصَرة بين معارضة اليمين المتطرف ومعارضة الاشتراكيين.

و سيُجرى الدور الثاني الحاسم بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات يوم 8 فيفري. ويعكس هذا السيناريو، الذي لم تعرفه البرتغال منذ عام 1986، التحولات العميقة التي أحدثها صعود اليمين المتطرف في البلاد، حيث بات يشكّل بالفعل القوة الأولى في صفوف المعارضة للحكومة اليمينية.

و سيجد رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، الذي جُدّد له في ماي الماضي على رأس حكومة أقلية، نفسه مضطراً للتعايش مع رئيس دولة لا ينتمي إلى معسكره السياسي، على عكس الرئيس المنتهية ولايته، المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

حملة مشوّقة

في ختام حملة انتخابية اتسمت بتشويق كبير، وشهدت عدداً قياسياً من أحد عشر مرشحاً، من المتوقع أن يحلّ المرشح المدعوم من الحكومة، لويس ماركيش مينديش، في المرتبة الخامسة، محققاً ما بين 8 و11% من الأصوات.

و وفقاً لتقديرات التلفزيون العمومي، من المنتظر أن يكون المستقل هنريك غوفيا إي ميلو، وهو أميرال متقاعد قاد بنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19، قد حلّ رابعاً بحصوله على ما بين 11 و14% من الأصوات.

و كان زعيم اليمين المتطرف أندريه فنتورا قد ترشح بالفعل في انتخابات 2021، حيث حصل آنذاك على 11.9% من الأصوات، أي ما يقارب 500 ألف صوت، ليحتل المركز الثالث مباشرة خلف مرشحة اشتراكية منشقة.

و منذ ذلك الحين، واصل حزب «شيغا» تحقيق مكاسب انتخابية، إذ حصد 22.8% من الأصوات و60 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي الماضي، متجاوزاً الحزب الاشتراكي ليصبح أول قوة معارضة في مواجهة حكومة مونتينيغرو الأقلية.

و أشار مركز التحليلات «تينيو» في مذكرة نُشرت قبل الاقتراع إلى أن «تحقيق اليمين المتطرف نتيجة قوية جديدة من شأنه أن يؤكد هيمنته على المشهد السياسي»، ويفتح فصلاً جديداً في «المعركة الدائرة داخل اليمين، بين وسط اليمين التقليدي واليمين المتطرف الصاعد».

«إشارة إنذار»

و اختتم فنتورا، الذي يقدّم نفسه على أنه «مرشح الشعب» ويتعهد بـ«إعادة النظام» إلى البرتغال، حملته الانتخابية بدعوة بقية أحزاب اليمين إلى عدم «وضع العراقيل» أمامه في حال مواجهته للمرشح الاشتراكي في دور ثانٍ محتمل. غير أن هذا «المرشح الشعبي» المعلن ذاتياً عاد، في آخر تجمع انتخابي له، إلى تشديد لهجته، رافضاً محاولة «إرضاء الجميع».

و قالت إيرينا فيريستريوارو، وهي ناخبة تبلغ 33 عاماً من أصل روماني، إن الشعبية المتزايدة لأندريه فنتورا تشكّل «إشارة إنذار» للبرتغال، «لأن الناس باتوا يائسين من رؤية أي تغيير».

و أضافت هذه الموظفة في متجر لبيع النبيذ، بعد إدلائها بصوتها في وسط لشبونة: «نحن، الشباب، لسنا راضين عن البلد الذي نعيش فيه».

تعليقات

