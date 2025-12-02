Français
الانفتاح على التجارة الدولية.. محرك لتنافسية الاقتصاد التونسي

نجحت تونس في بناء نموذج اقتصادي منفتح على العالم، يرتكز على اقتصاد السوق والشراكات الاستراتيجية مع التكتلات التجارية الكبرى، مما جعلها واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في منطقة شمال أفريقيا. هذا التوجه الذي بدأ منذ عقود، عزز من قدرة البلاد التنافسية ووسع آفاقها التصديرية، رغم التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

استطاعت تونس أن تحقق تكاملاً اقتصادياً وثيقاً مع الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، من خلال النفاذ الحر إلى أسواقها، فضلاً عن انضمامها إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ومنظمة التجارة العالمية. هذا الانفتاح ترجم نفسه في توجه قوي للمبادلات التجارية نحو الاتحاد الأوروبي، خاصة بفضل اندماج سلاسل القيمة في القطاع الصناعي. وقد واكبت هذا المسار إصلاحات هيكلية هدفت إلى تحفيز المبادرة الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، واستكشاف أسواق جديدة تتجاوز الشركاء التقليديين.

مؤشر مرضي للانفتاح التجاري

تشير الأرقام الرسمية إلى أن مؤشر الانفتاح التجاري التونسي، الذي يقيس نسبة الصادرات والواردات من الناتج المحلي الإجمالي، تجاوز 100% في السنوات الأخيرة. هذا المعدل يفوق بوضوح متوسط دول شمال أفريقيا البالغ 90%، ويقترب من ضعف متوسط الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى عند 58%، حسب تقرير السياسة التجارية لعام 2025 الصادر عن منظمة التجارة العالمية. ومنذ 2019، شهدت ديناميكية التجارة الخارجية التونسية تطوراً ملحوظاً، حيث تسارعت وتيرة نمو معدل الجهد التصديري مقارنة بمعدل اختراق الواردات، مما يعكس تحسناً في الميزان التجاري للبلاد.

يكشف التقييم الرابع للسياسات والممارسات التجارية التونسية في منظمة التجارة العالمية أن البلاد، رغم كونها من أكثر اقتصادات شمال أفريقيا تنوعاً، تتجه نحو تخصص أكثر تركيزاً. فقد انخفض عدد المنتجات التي تمتلك فيها تونس ميزة نسبية ظاهرة بين 2015 و2023، وهي المنتجات التي تفوق حصتها في الصادرات التونسية حصتها في التجارة العالمية. يتصدر قطاع النسيج هذه المنتجات، يليه الآلات والمنتجات الغذائية والكيميائية، مما يعكس قاعدة صناعية متنوعة نسبياً.

نمو لافت للصادرات

وقد نمت الصادرات الإجمالية للسلع بمعدل سنوي بلغ 5.7% بين 2016 و2023. كما تواصل تونس كونها مصدراً صافياً للخدمات التجارية، لاسيما السياحة التي شهدت تضاعف عدد الوافدين الدوليين تقريباً بين 2015 و2024. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على أكثر من 70% من الصادرات، فقد بدأت تونس في تطوير حضورها بأسواق أخرى في شمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، وإن ظلت حصتها متواضعة.

يبقى الانفتاح التجاري الدولي ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي، حيث يوفر فرصاً للنمو ويعزز القدرة التنافسية. إن مواصلة الإصلاحات وتنويع الوجهات التصديرية والارتقاء بسلاسل القيمة المحلية، هي دعائم كفيلة بتمكين تونس من تعظيم الاستفادة من مكانتها كشريك اقتصادي موثوق على الساحة الدولية، وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح شعبها.

يذكر ان تونس شاركت في الاستعراض الرابع للسياسات التجارية لتونس، بمقر المنظمة العالمية للتجارة، يومي 26 و27 نوفمبر 2025.

كما تجدر الإشارة إلى أن استعراض السياسات التجارية لتونس مثل مناسبة أشاد خلالها شركاء تونس بالإصلاحات التي انتهجتها تونس ، مبرزين أن المقاربة التي اعتمدتها البلاد في هذا الإطار تؤهلها لمزيد تعزيز موقعها على خارطة المبادلات التجارية والاستثمارات الدولية بفضل انفتاحها الاقتصادي ودينامكية قطاعاتها الوطنية علما أن تونس عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة التي أحدثت سنة 1995 وقد قامت بعرض سياساتها التجارية أمام المنظمة العالمية للتجارة في ثلاث مناسبات سابقة (1995 و2005 و2016) .

