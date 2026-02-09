Français
Anglais
العربية
الأخبار

البحرية الأمريكية تحذر السفن بمضيق هرمز

البحرية الأمريكية تحذر السفن بمضيق هرمز

نصحت الإدارة البحرية الأمريكية السفن التي تحمل العلم الأمريكي بالبقاء بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية، مشيرة إلى أن طهران حاولت إجبار سفن تجارية على دخول مياهها الإقليمية.

و أوضحت البحرية الأمريكية أن السفن التي تعبر مضيق هرمز و خليج عمان كانت عرضة لخطر التوقيف أو المصادرة من إيران.

و كشفت أن طهران حاولت إجبار سفن تجارية على دخول مياهها الإقليمية وأحدثها في 3 فبراير،

و نصحت السفن التي تحمل العلم الأمريكي بالبقاء بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية، مؤكدة عليها رفض الأوامر الإيرانية ما لم يعرض ذلك أمنها للخطر.

و أشارت البحرية الأمريكية إلى أنها تقيم للوضع الأمني البحري في المنطقة لحماية حرية الملاحة والسفن الأمريكية.

و الجمعة، استضافت العاصمة العمانية مسقط جولة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة ضد طهران.

و ترى طهران أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها خارج البلاد.

و في ذات السياق، قالت البحرية الأمريكية إن خطر الهجمات على السفن لا يزال قائما في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي رغم انخفاض مستوى التهديد بشكل عام، وطلبت من السفن الحاملة للعلم الأمريكي تنسيق رحلاتها مع القيادة الوسطى الأمريكية.

و أكّدت أن القيادة الوسطى تعمل على مدار الساعة ولديها أحدث المعلومات حول التهديدات الأمنية البحرية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

592
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

352
أخر الأخبار

صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]
335
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
334
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
320
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
318
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
311
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
304
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
283
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري
268
الأخبار

زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى