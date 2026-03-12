البحرين: توقيف أشخاص بتهم التخابر وتمجيد الهجمات الإيرانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص يحملون الجنسية البحرينية، وذلك على خلفية تورطهم في إرسال صور وإحداثيات تتعلق بمواقع حيوية وهامة داخل المملكة، في إطار تخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت قيام الموقوفين بتزويد جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بمعلومات حساسة عن منشآت ومواقع استراتيجية، الأمر الذي اعتبرته السلطات تهديداً مباشراً للأمن الوطني.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية كذلك عن توقيف ستة أشخاص آخرين وإحالتهم إلى النيابة العامة، بعد قيامهم بنشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بآثار ما وصفته الوزارة بـ”العدوان الإيراني”، إضافة إلى تمجيد الأعمال العدائية التي استهدفت المملكة، وهو ما اعتبرته السلطات سلوكاً يضر بالأمن والنظام العام.

كما أفادت الوزارة بأن ما وصفته بـ”العدوان الإيراني السافر” استهدف خزانات الوقود في إحدى المنشآت الواقعة بمحافظة المحرق، مؤكدة أن الجهات المختصة باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث والتحقيق في ملابساته.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



