البحرين: مقتل شخص وإصابة آخرين جراء سقوط حطام صاروخ

البحرين: مقتل شخص وإصابة آخرين جراء سقوط حطام صاروخ

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين، أن حطاماً ناتجاً عن اعتراض صاروخ سقط على سفينة في منطقة بحرية بالقرب من العاصمة المنامة، ما أدى إلى اندلاع حريق أسفر عن مقتل عامل وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، أنه تم إخماد الحريق والسيطرة على الوضع، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هوية الضحايا أو طبيعة السفينة المتضررة.

وتأتي هذه التطورات في سياق الضربات الانتقامية الإيرانية التي تستهدف حلفاء الولايات المتحدة والمواقع الأمريكية في المنطقة، وسط تصاعد حدة التوتر العسكري في الخليج.

وكانت البحرين قد أعلنت، السبت الماضي، عن تعرض مطار البحرين الدولي لأضرار مادية جراء هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي السياق ذاته، أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي تصدت «بكفاءة عالية» لهجمات إيرانية وصفتها بالعدائية، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم تدميره وإسقاطه بلغ 61 صاروخاً و34 طائرة مسيّرة.

وتعكس هذه الأحداث استمرار التصعيد الإقليمي، في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وتأثيراتها المحتملة على أمن الخليج واستقرار المنطقة.

