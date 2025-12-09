البحر المتوسط: انتهاء مهمة الإنقاذ التابعة للصليب الأحمر!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بسبب نقص الموارد لمواصلة العملية بعد سنة 2025، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (FICR) إنهاء شراكته مع منظمة «إس أو إس متوسط» على متن سفينة البحث والإنقاذ «أوشن فايكينغ»، وإغلاق عملياته في وسط البحر الأبيض المتوسط التي كانت تدعم الأشخاص في حالة تنقّل.

أوضح بيان المنظمة أن «الطاقم لن يكون موجودًا بعد الآن على متن السفينة، ما يترك منظمة “إس أو إس متوسط” تتحمّل بمفردها التكاليف التشغيلية». وقد مثّلت هذه المهمة شريانًا حيويًا، إذ شاركت فرق الاتحاد الدولي في إنقاذ أكثر من 8600 شخص خلال السنوات الأربع الماضية، من بينهم 2200 طفل.

وأفادت المنظمة أن فرق الاتحاد الدولي قدّمت رعاية طبية، وإسعافات أولية، ودعمًا نفسيًا-اجتماعيًا، وغذاءً، ومعلومات حول إجراءات اللجوء، وشاركت في 156 عملية إنقاذ، ووزّعت 96 ألف وجبة، وأجرت 6500 استشارة طبية، وساعدت في إرسال 3200 رسالة «أنا بأمان» إلى العائلات.

وبالتوازي مع إنهاء العمل في البحر، يؤكد الاتحاد الدولي أن التزامه تجاه الأشخاص في حالة تنقّل سيستمر من خلال خدمات إنسانية تُقدَّم على طول طرق الهجرة في أوروبا وخارجها.

