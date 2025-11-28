Français
Anglais
العربية
الأخبار

البرازيل أول دولة تعلن عن موافقتها على لقاح بجرعة واحدة ضد حمى الضنك في العالم

وافقت السلطات البرازيلية على أول لقاح بجرعة واحدة ضد حمى الضنك في العالم، وهو تطور أشادت به البرازيل ووصفته بأنه “تاريخي”.

ووافقت الهيئة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل (أنفيسا) على استخدام لقاح “بوتانتان-دي في” الذي طوره معهد بوتانتان في ساو باولو، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و59 عاما. وحتى الآن، كان اللقاح الوحيد المتوفر ضد حمى الضنك في العالم هو TAK-003 الذي يعطى بجرعتين بفارق 3 أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وسيسهم اللقاح الجديد الذي يعطى بجرعة واحدة في تسريع حملات التطعيم الجماعية وتسهيلها.
وقال إسبر كالاس، مدير معهد بوتانتان، في مؤتمر صحفي في ساو باولو “هذا نجاح تاريخي في مجالَي العلم والصحة في البرازيل”.
وأضاف “أصبح من الممكن الآن أن نحارب المرض الذي يصيبنا منذ عقود بسلاح قوي للغاية”. وأوضح وزير الصحة ألكسندر باديليا أن البرازيل توصلت إلى اتفاق مع شركة “WuXi” الصينية لتوريد حوالي 30 مليون جرعة في النصف الثاني من العام 2026. واختُبر اللقاح الجديد على أكثر من 16 ألف متطوع في 14 ولاية برازيلية على مدى 8 سنوات، وحقق فعالية نسبتها 91.6% ضد الشكل الأكثر شدة من المرض.
وحمى الضنك التي تنتقل إلى البشر عن طريق بعوضة النمر، يمكن أن تسبب ارتفاعا في درجة الحرارة وصداعا وآلاما عضلية وغثيانا وطفحا جلديا، وفي حالات نادرة قد تكون قاتلة. والعام الماضي، سجلت البرازيل أكثر من 6 آلاف وفاة بسبب حمى الضنك، وهو ما يقرب من نصف عدد الوفيات المبلغ عنها في العالم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

691
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

436
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
404
الأخبار

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني
373
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025
329
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
325
أخر الأخبار

باجة تتزين بالثلوج (صور)
307
الأخبار

مجلس النواب : المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر
285
أخر الأخبار

ميزانية 2026 : إقرار فصل جديد لتخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين
284
أخر الأخبار

حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش
279
الأخبار

فرنسا – سابقة من نوعها : إدانة نهائية ثانية لساركوزي و تسجيل ثانٍ في سجله العدلي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى