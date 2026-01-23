Français
البرازيل تتوصل لاتفاق مع أنشيلوتي لتجديد عقده حتى 2030

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم توصل لاتفاق مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب السامبا على تجديد عقده حتى نهائيات كأس العالم 2030.

و أفادت شبكة Planeta do Futebol البرازيلية إن أنشيلوتي يصل إلى ريو دي جانيرو اليوم و من المتوقع توقيع العقد الجديد مطلع شهر فيفري المقبل.

و أضافت الشبكة أن أنشيلوتى يتقاضى حالياً أعلى راتب بين مدربي المنتخبات الوطنية في العالم، حوالي 10 ملايين يورو سنوياً و سيُجدد العقد بشروط مماثلة، مع تعديلات على المكافآت بناءً على تحقيق الأهداف، كما ينص العقد الحالي على مكافأة قدرها 5 ملايين يورو في حال فوز البرازيل باللقب السادس في كأس العالم 2026.

