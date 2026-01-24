Français
البرازيل تعتزم منح المواطنين الصينيين إعفاءات من التأشيرة قصيرة الأجل

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن بلاده ستمنح إعفاءات لفئات معينة من التأشيرات قصيرة الأجل للمواطنين الصينيين، في خطوة مماثلة لسياسة الإعفاء من التأشيرة التي منحتها الصين للمواطنين البرازيليين.

و ذكرت الرئاسة البرازيلية – في بيان رسمي أوردته شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم السبت أنّ القرار يأتي في سياق تعزيز التعاون بين البلدين و بهدف تيسير التبادلات الشعبية و تعزيز التفاعل الثنائي.

و أوضحت الحكومة البرازيلية أنه من المقرر أن يتم الإعلان لاحقا عن الموعد المحدد لتطبيق سياسة الإعفاء من التأشيرة.

و كانت الصين قد أعلنت أنها ستمنح سياسة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية من البرازيل و الأرجنتين و تشيلي و بيرو و أوروغواي، اعتبارا من الأول من جوان من عام 2025 حتى الحادي و الثلاثين من ماي من عام 2026.

