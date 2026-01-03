Français
الأخبار

البرازيل : مصرع 11 سائحا و إصابة 11 آخرين بحادث سير

قتل 11 شخصا وأصيب 11 آخرون إثر اصطدام حافلة و شاحنة جنوب البرازيل صباح اليوم السبت.

و أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الحادث وقع على الطريق السريع الفيدرالي “BR-116” في بلدية بيلوتاس بولاية ريو جراندي دو سول.

و أوضحت شبكة “غلوبو” البرازيلية أن الحافلة كانت تقل سياحا متجهين إلى بلدية كاماكوا و قد غادرت مدينة بيلوتاس صباحا.

و من بين الضحايا سائق الحافلة، بينما تم نقل المصابين لتلقي العلاج في مرافق طبية.

و ذكرت الشرطة أن جزءا من حمولة الرمل في الشاحنة انقلب داخل الحافلة، مما عرقل عمليات الإنقاذ. فيما أغلقت شركة “إيكوفياس سول” الطريق عند الكيلومتر 491 في كلا الاتجاهين، دون توقع لإعادة فتحه قريبا.

و يقع موقع الحادث على بعد حوالي 60 كيلومترا من الحدود مع أوروغواي و يعد هذا الطريق أحد أهم المسارات المؤدية إلى الشواطئ البرازيلية للسياح خلال موسم العطلات.

