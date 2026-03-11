البرامج والمشاريع الصحية المزمع إنجازها ضمن المخطط التنموي 2026-2030

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في جوابها على سؤال النائب محمد علي فنيرة حول طلب قائمة في المشاريع المبرمجة في كل ولايات الجمهورية ولاية بولاية مع إدراج تكلفة المشاريع أفادت وزارة الصحة أنه في إطار تعزيز آليات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تم عقد جلسة استماع إلى وزير الصحة بتاريخ 31 جانفي 2025، خُصّصت لتقديم عرض شامل حول البرامج والمشاريع الصحية المزمع إنجازها على مستوى مختلف الولايات، إضافة إلى عرض المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة. وقد تم تقديم هذه الاستراتيجية وما تضمنته من مشاريع كبرى في سياق مناقشة ميزانية القطاع لسنتي 2025 و2026.

وأضافت الوزارة أن المشاريع المبرمجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 تُعدّ من أبرز مكونات الرؤية المستقبلية لوزارة الصحة، نظراً لطابعها الهيكلي ودورها في تطوير المنظومة الصحية، على غرار:

إعادة هيكلة مؤسسات وبرامج الوقاية والصحة العمومية عبر إنشاء الوكالة التونسية للصحة العمومية.

بعث وتركيز المدرسة الوطنية لمهن الصحة.

تطوير الوكالة الوطنية للأدوية والمواد الصحية للحصول على شهادة النضج التنظيمي من المستوى الثالث.

دعم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية.

بناء مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي في مدينة القيروان.

بناء وتجهيز مستشفيات جهوية من الصنف “ب” بكل من مكثر، حفوز، غار الدماء، جلمة، الجم وسبيبة.

بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بتالة والدهماني.

