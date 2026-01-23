البرلمان: استكممال انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تم خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة امس الخميس، استكمال انتخاب اللجان القارة السيادية.

وأعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة المرور إلى تنظيم دور ثانٍ لاستكمال تركيبة اللجان المنقوصة، إثر التصريح بالنتائج الاولية لانتخاب أعضاء اللجان، وضبط المقاعد الشاغرة، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول الذي انعقد يوم الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن اكتمال تركيبة 8 لجان قارة، مع بقاء 13 مقعدًا شاغرًا موزعة على خمس لجان، وذلك على النحو التالي:

– لجنة التشريع العام: مقعدان –

لجنة الحقوق والحريات: 4 مقاعد

– لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية: مقعد واحد

– لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد: مقعدان

-لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية: 4 مقاعد.

وتم إثر التصريح بنتائج الدور الأول، فتح باب الترشحات لسدّ المقاعد الشاغرة، وتولّت لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، طبقًا للقواعد المنصوص عليها بالنظام الداخلي.

وتمّ في مرحلة أولى التصريح بنتائج الدور الثاني، التي أسفرت عن استكمال انتخاب أعضاء ثلاث لجان قارة، مع الإعلان عن بقاء ثلاثة مقاعد شاغرة، منها مقعدان بلجنة الحقوق والحريات ومقعد واحد بلجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ليتم المرور إلى الدور الثالث، وفتح باب الترشحات والتوجّه مباشرة إلى إجراء عمليات الانتخاب، قبل فرز الأصوات والتصريح بالنتائج.

