Français
Anglais
العربية
الأخبار

البرلمان: استكممال انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية

تم خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة امس الخميس، استكمال انتخاب اللجان القارة السيادية.

وأعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة المرور إلى تنظيم دور ثانٍ لاستكمال تركيبة اللجان المنقوصة، إثر التصريح بالنتائج الاولية لانتخاب أعضاء اللجان، وضبط المقاعد الشاغرة، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول الذي انعقد يوم الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن اكتمال تركيبة 8 لجان قارة، مع بقاء 13 مقعدًا شاغرًا موزعة على خمس لجان، وذلك على النحو التالي:

– لجنة التشريع العام: مقعدان –

لجنة الحقوق والحريات: 4 مقاعد

– لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية: مقعد واحد

– لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد: مقعدان

-لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية: 4 مقاعد.

وتم إثر التصريح بنتائج الدور الأول، فتح باب الترشحات لسدّ المقاعد الشاغرة، وتولّت لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، طبقًا للقواعد المنصوص عليها بالنظام الداخلي.

وتمّ في مرحلة أولى التصريح بنتائج الدور الثاني، التي أسفرت عن استكمال انتخاب أعضاء ثلاث لجان قارة، مع الإعلان عن بقاء ثلاثة مقاعد شاغرة، منها مقعدان بلجنة الحقوق والحريات ومقعد واحد بلجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ليتم المرور إلى الدور الثالث، وفتح باب الترشحات والتوجّه مباشرة إلى إجراء عمليات الانتخاب، قبل فرز الأصوات والتصريح بالنتائج.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

579
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

338
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
335
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
312
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية
306
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]
303
الأخبار

عودة الدروس إلى المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة
297
الأخبار

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس
294
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس الكبرى: الحماية المدنية تجنّب سيدي بوسعيد كارثة محققة !
288
الأخبار

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية
288
الأخبار

القصرين: بلدية حاسي الفريد تدعو إلى عدم استغلال بحيرتي السفايا ووادي شقتمة لمدّة 7 أيام

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى