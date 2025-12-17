Français
Anglais
العربية
الأخبار

البرلمان الألماني يصادق على مشتريات عسكرية بقيمة 50 مليار يورو

البرلمان الألماني يصادق على مشتريات عسكرية بقيمة 50 مليار يورو

صادق البرلمان الألماني على على مشتريات عسكرية قيمتها 50 مليار يورو.

و كانت ألمانيا، على مدار الأعوام الأخيرة، أحد أبرز عملاء الصناعات الدفاعية الأمريكية حيث وافقت على صفقات بأكثر من 17 مليار دولار بين عامي 2020 و 2024، بينها رقم قياسي بلغ 13.9 مليار دولار في 2023 عقب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

مع ذلك، يبدو أن برلين تتجه الآن لإعطاء الأولوية للشركات الأوروبية، في وقت تُظهر بيانات معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” أن دول (الناتو) الأوروبية استوردت 64% من أسلحتها من الولايات المتحدة بين 2020 و 2024، بينما يرغب ترامب في استمرار هذا الوضع.

و كان ترامب قد أكد، بعد توقيع اتفاقية تجارة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في جويلية الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيشتري كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية بقيمة مئات المليارات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

613
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

510
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)
495
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)
371
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
351
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
322
أخر الأخبار

زيت الزيتون التونسي: الجودة حاضرة والترويج مطالب بالتعزيز [تصريح]
319
أخر الأخبار

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)
295
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : هل سيكون يوم 17ديسمبر 2025 الجاري ذكرى عيد الثورة الشرار الاولي و الكبرى لبناء تونس الجديدة
272
الأخبار

ضربة موجعة للمنتخب السينغالي قبل خمسة أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025
271
الأخبار

مطار صفاقس: غدا عملية بيضاء واحتمال ظهور سحب دخان بمدرج الطائرات

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى