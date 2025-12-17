البرلمان الألماني يصادق على مشتريات عسكرية بقيمة 50 مليار يورو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادق البرلمان الألماني على على مشتريات عسكرية قيمتها 50 مليار يورو.

و كانت ألمانيا، على مدار الأعوام الأخيرة، أحد أبرز عملاء الصناعات الدفاعية الأمريكية حيث وافقت على صفقات بأكثر من 17 مليار دولار بين عامي 2020 و 2024، بينها رقم قياسي بلغ 13.9 مليار دولار في 2023 عقب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

مع ذلك، يبدو أن برلين تتجه الآن لإعطاء الأولوية للشركات الأوروبية، في وقت تُظهر بيانات معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” أن دول (الناتو) الأوروبية استوردت 64% من أسلحتها من الولايات المتحدة بين 2020 و 2024، بينما يرغب ترامب في استمرار هذا الوضع.

و كان ترامب قد أكد، بعد توقيع اتفاقية تجارة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في جويلية الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيشتري كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية بقيمة مئات المليارات.

