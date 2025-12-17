Français
الأخبار

البرلمان الأوروبي يقرّ اجراءات لتشديد الهجرة على مواطني عدد من الدول من بينها تونس

البرلمان الأوروبي يقرّ اجراءات لتشديد الهجرة على مواطني عدد من الدول من بينها تونس

صدّق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على نصّين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة، في حين دعت 19 دولة أوروبية المفوضية إلى تخصيص موارد لتمويل إنشاء مراكز استقبال خارج حدود التكتل، في ظل تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد.

و من شأن التدابير التي اعتمدها النوّاب الأوروبيون أن تسمح خصوصا بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة تعتبرها أوروبا “آمنة”، ما يحدّ من فرص اللجوء لمواطنيها.

و يكمن الهدف من هذه القائمة التي تتضمّن تونس ، كوسوفو ، بنغلاديش ، كولومبيا ، مصر ، الهند و المغرب ، في تسريع معالجة طلبات اللجوء و تيسير عمليات الترحيل.

و يبقى اعتماد النصّين بشكل نهائي رهن المفاوضات الجارية بين البرلمان و الدول الأعضاء، والتي قد تُحسم مساء اليوم، وفق ما ذكرته مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.

تعليقات

