البرلمان الجزائري يصوت بالإجماع على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

في الجزائر صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, بالإجماع على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

ووفقا وكالة الأنباء الجزائرية يستند هذا النص الوارد في 5 فصول تضم 27 مادة, إلى “مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب.

ويقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر, ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار, مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.

