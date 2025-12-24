Français
Anglais
العربية
عالمية

البرلمان الجزائري يصوت بالإجماع على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

في الجزائر  صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, بالإجماع على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

ووفقا وكالة الأنباء الجزائرية يستند هذا النص الوارد في 5 فصول تضم 27 مادة, إلى “مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب.

ويقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر, ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار, مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

669
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

350
الأخبار

الأولمبي الباجي : تغييرات صلب الإطار الفني
342
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
340
اقتصاد وأعمال

أكديطال المغربية تستحوذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق التونسية
312
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
301
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
287
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
285
الأخبار

المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”
277
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس
273
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى