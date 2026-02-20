البرلمان الفنزويلي يقرّ بالإجماع قانونا للعفو العام

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أقرّ البرلمان الفنزويلي بالإجماع، أمس الخميس، قانونا للعفو يتيح الإفراج عن السّجناء السياسيين، في خطوة تأتي بعد أقل من شهرين من اعتقال الولايات المتّحدة الرّئيس نيكولاس مادورو.

ووقّعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز القانون. ويستثني التّشريع الجديد من العفو كلّ من “شجّع” على “الأعمال المسلحة” ضدّ فنزويلا، في بند قد يطيح بفرص عدد من شخصيات المعارضة، وبينهم زعيمتها الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا ماتشادو، التي أيّدت العملية العسكرية الأمريكية في جانفي الماضي.

ويفترض أن يطبق القانون بأثر رجعي ليشمل أحداثا تعود إلى عام 1999، من بينها الانقلاب على الرئيس الراحل هوغو شافيز، وإضراب النّفط عام 2002، وأعمال الشّغب في 2024 احتجاجا على إعادة انتخاب مادورو.

