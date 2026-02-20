Français
Anglais
العربية
الأخبار

البرلمان الفنزويلي يقرّ بالإجماع قانونا للعفو العام

البرلمان الفنزويلي يقرّ بالإجماع قانونا للعفو العام

أقرّ البرلمان الفنزويلي بالإجماع، أمس الخميس، قانونا للعفو يتيح الإفراج عن السّجناء السياسيين، في خطوة تأتي بعد أقل من شهرين من اعتقال الولايات المتّحدة الرّئيس نيكولاس مادورو.

ووقّعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز القانون. ويستثني التّشريع الجديد من العفو كلّ من “شجّع” على “الأعمال المسلحة” ضدّ فنزويلا، في بند قد يطيح بفرص عدد من شخصيات المعارضة، وبينهم زعيمتها الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا ماتشادو، التي أيّدت العملية العسكرية الأمريكية في جانفي الماضي.

ويفترض أن يطبق القانون بأثر رجعي ليشمل أحداثا تعود إلى عام 1999، من بينها الانقلاب على الرئيس الراحل هوغو شافيز، وإضراب النّفط عام 2002، وأعمال الشّغب في 2024 احتجاجا على إعادة انتخاب مادورو.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

524
الأخبار

رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها

323
الأخبار

تونس – الجزائر: عبد المجيد تبون يهنئ قيس سعيّد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم
303
أخر الأخبار

وزير التجارة : تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأغلب الجهات في رمضان [فيديو]
298
اقتصاد وأعمال

187 رخصة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية: دفعة قوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز للسيادة الطاقية
297
الأخبار

يويفا يصدر بلاغا رسميا بخصوص واقعة العنصرية ضد فينيسيوس
250
أخر الأخبار

مجلس الجهات والأقاليم يفتتح جلسة عامة بمشاركة وزير التجارة (فيديو)
244
اقتصاد وأعمال

تقرير -تونس تعزز موقعها في صدارة المشهد السياحي الإفريقي
236
الأخبار

وزارة الفلاحة تعلن عن إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية
229
أخر الأخبار

باجة: إحداث نقطة بيع لمنتوجات المرأة في الوسط الريفي بمناسبة شهر رمضان
227
الأخبار

نجم المنتخب الوطني يتعرّض لحادث مرور

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى