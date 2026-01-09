Français
البرلمان: بين الدستوري والاقتصادي، أولويات كتلة الأحرار في 2026 (فيديو)

كشف النائب عصام شوشان، عضو كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، عن تجديد الثقة في النائب صابر المصمودي لرئاسة الكتلة للعهدة النيابية الرابعة، وذلك في إطار توافق داخلي بين نواب الكتلة.

وأوضح شوشان أنه تمّ في السياق ذاته تغيير نائب رئيس الكتلة، حيث تم تعويض النائب يوسف التومي بالنائب بديس بالحاج علي، وذلك بالتوافق بين أعضاء الكتلة.

وأشار المتحدث إلى أنه تمّ كذلك انتخاب النائب وليد الحاجي لتمثيل كتلة الأحرار صلب مكتب مجلس نواب الشعب، خلفًا للنائب عبد القادر بن زينب، وذلك في انتظار استكمال انتخابات تجديد عضوية اللجان البرلمانية.

أولوية اقتصادية وتشريعات كبرى في 2026

وفي ما يتعلّق بأولويات الكتلة للمرحلة المقبلة، أكّد النائب عصام شوشان أن الطابع الاقتصادي سيتصدر اهتمامات كتلة الأحرار خلال الفترة القادمة، موضحًا أن سنة 2025 شهدت مبادرة الكتلة باقتراح مشروع قانون إرساء المحكمة الدستورية.

وأضاف شوشان “نعتبر أن هذا المشروع أولوية، وسنعمل على تمريره خلال هذه السنة”.

وبخصوص سنة 2026، شدّد شوشان على أن الجانب الاقتصادي سيكون في صدارة أهداف الكتلة، وكذلك ضمن أولويات عموم نواب البرلمان.

إصلاحات تشريعية ذات بعد اقتصادي واجتماعي

وأوضح شوشان أن العمل خلال سنة 2026 سينصبّ على مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية، وعلى رأسها:

مجلة الصرف
مجلة الاستثمار
الحرية الاقتصادية
مكافحة اقتصاد الريع
مجلة المياه

وأضاف في هذا السياق “هذا توجّه عام داخل البرلمان يهدف إلى الدفع في هذه الملفات، نظرًا لتأثيرها المباشر على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي لكافة التونسيين.

