سياسة

البرلمان : تغييرات مُنتظرة على رأس كتلة لينتصر الشعب (فيديو)

كشف النائب علي زغدود عضو كتلة لينتصر الشعب بمجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنه سيتم غدا الخميس تنظيم جلسة انتخابية لانتخاب رئيس الكتلة ونائبه وممثل الكتلة في مكتب المجلس وممثلي الكتلة في اللجان البرلمانية.

وأوضح زغدود أن الاسمين المطروحين لرئاسة الكتلة لسنة 2026 هما كل من النائب عبد السلام دحماني والنائب علي زغدود مضيفا “ونحن ككتلة لينتصر الشعب نصيبها يتمثل في 2 رئاسة لجنة و2 مساعدي رئيس لجنة و2 مقرري لجنة وغدا سيتم انتخابهم جميعا للتداول على المسؤوليات بين الزملاء النواب ضمن الكتلة”.

 

 

 

