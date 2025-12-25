Français
Anglais
العربية
سياسة

البرلمان : تغييرات مُنتظرة على رأس كتلة الخط الوطني السيادي (فيديو)

أكد النائب بالبرلمان ياسر القوراري عضو كتلة الخط الوطني السيادي في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” وجود اتفاق مبدئي في مستوى رئاسة الكتلة بأن يتم تداول الرئاسة فيها سنويا بين القوى السياسية المشكلة لها.

وأوضح القوراري أن كتلة الخط الوطني السيادي، كتلة سياسية ذات تركيبة حزبية بالتالي هناك تداول على رئاستها بين ممثل حركة الشعب وممثل الوطد الموحد مضيفا “وهذا ثبتناه منذ بداية الدورة النيابية”.

ولفت محدثنا انه تبعا لهذا الاتفاق فان رئاسة الكتلة ستؤول الى النائب عبد الرزاق عويدات مضيفا “وبالنسبة لتمثيلة أعضاء الكتلة صلب مكتب البرلمان لا تزال النقاشات صلب الكتلة متواصلة”.

وأشار عضو كتلة الخط الوطني السيادي إلى وجود مسار مارطوني في علاقة بتجديد أعضاء اللجان ومكاتبها على أن يستكمل قبل 31 ديسمبر أو مع بداية شهر جانفي 2026.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)

330
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
315
الأخبار

كان 2025 – إلياس العاشوري: «نحن راضون جدًا عن الأداء وما قدمناه على أرضية الميدان» (فيديو)
315
الأخبار

لقطة إنسانية من مباراة تونس و أوغندا تخلّد في الذاكرة
307
الأخبار

سامي الطرابلسي : “اللاعبين كانوا في المستوى و أسعدوا الجماهير” (فيديو)
299
الأخبار

كأس إفريقيا للأمم 2025 – حنبعل المجبري: «شكرًا للمغرب على حسن التنظيم» (فيديو)
291
الأخبار

نادي سيون السويسري يختار طبرقة لإقامة تربصه التحضيري
286
الأخبار

اطلاق خدمة جديدية لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي
280
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]
279
أخر الأخبار

في ولاية قفصة: وزير التجهيز والاسكان يطلع على سير عدد من المشاريع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى