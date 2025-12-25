البرلمان : تغييرات مُنتظرة على رأس كتلة الخط الوطني السيادي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد النائب بالبرلمان ياسر القوراري عضو كتلة الخط الوطني السيادي في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” وجود اتفاق مبدئي في مستوى رئاسة الكتلة بأن يتم تداول الرئاسة فيها سنويا بين القوى السياسية المشكلة لها.

وأوضح القوراري أن كتلة الخط الوطني السيادي، كتلة سياسية ذات تركيبة حزبية بالتالي هناك تداول على رئاستها بين ممثل حركة الشعب وممثل الوطد الموحد مضيفا “وهذا ثبتناه منذ بداية الدورة النيابية”.

ولفت محدثنا انه تبعا لهذا الاتفاق فان رئاسة الكتلة ستؤول الى النائب عبد الرزاق عويدات مضيفا “وبالنسبة لتمثيلة أعضاء الكتلة صلب مكتب البرلمان لا تزال النقاشات صلب الكتلة متواصلة”.

وأشار عضو كتلة الخط الوطني السيادي إلى وجود مسار مارطوني في علاقة بتجديد أعضاء اللجان ومكاتبها على أن يستكمل قبل 31 ديسمبر أو مع بداية شهر جانفي 2026.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



