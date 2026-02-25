Français
البرلمان: تنقيح قانون المخدرات وتنظيم كراء السكن على طاولة لجنة التشريع العام غدًا

تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة عمل غداً الخميس 26 فيفري 2026،  للاستماع إلى جهات المبادرة بخصوص ثلاثة مقترحات قوانين معروضة على أنظار اللجنة.

ثلاثة مقترحات على جدول الأعمال

وتخصص الجلسة للنظر في مقترحات القوانين التالية:

*تنقيح قانون المخدرات لسنة 1992
مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بمكافحة جرائم المخدرات.

*تنقيح قانون مهنة المهندس المعماري
مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 والمنظم لمهنة المهندس المعماري.

*تنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى
مقترح قانون يتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى.

جلسة استماع لجهات المبادرة

وتهدف هذه الجلسة إلى الاستماع لجهات المبادرة وتقديم توضيحاتها بشأن خلفيات المقترحات وأبرز أهدافها، تمهيداً لمواصلة النقاش داخل اللجنة واستكمال مسار النظر التشريعي في النصوص المعروضة.

 

