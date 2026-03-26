البرلمان : تنقيح قانون تعويض أعوان الأمن الداخلي على طاولة لجنة الدفاع

تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 26 مارس 2026، جلسة بمقر المجلس للاستماع إلى ممثلين عن جمعية أمل واستشراف لمتقاعدي الأمن التونسي، وذلك في إطار النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013، والمتصل بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وتندرج هذه الجلسة ضمن مواصلة بحث مقترح القانون عدد 042 لسنة 2025، الذي يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لتعويض أعوان قوات الأمن الداخلي عن الأضرار المهنية، بما يستجيب للتطورات المسجلة وللانتظارات المطروحة من قبل المعنيين بهذا الملف.

جلسة استماع حول مقترح تنقيح القانون

تأتي هذه الجلسة في سياق اهتمام برلماني بملف التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في صفوف أعوان قوات الأمن الداخلي، باعتباره من الملفات ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة.

ومن المنتظر أن يقدم ممثلو جمعية أمل واستشراف لمتقاعدي الأمن التونسي جملة من التصورات والملاحظات بخصوص مقترح التنقيح، خاصة في ما يتعلق بمدى ملاءمة النص الحالي للواقع المهني والصحي والاجتماعي لأعوان الأمن الداخلي والمتقاعدين منهم.

مراجعة قانون 2013

يتعلق مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013، والذي أقر نظاما خاصا للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي.

ويُنتظر أن يفتح هذا النقاش الباب أمام تقييم مدى نجاعة المنظومة الحالية، وإمكانية تطويرها بما يضمن حماية أفضل للمنتفعين بها، ويستجيب للإشكاليات المطروحة على مستوى التطبيق.

ملف ذو بعد اجتماعي ومهني

يحمل هذا الملف أبعادا اجتماعية ومهنية هامة، بالنظر إلى خصوصية المهام التي يضطلع بها أعوان قوات الأمن الداخلي، وما قد ينجر عنها من مخاطر ميدانية وانعكاسات صحية ومهنية تستوجب آليات تعويض منصفة وواضحة.

كما تكتسي جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية أهمية خاصة في بلورة تصور تشريعي أكثر دقة، يراعي حقوق الأعوان والمتقاعدين ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسة الأمنية.

