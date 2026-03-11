Français
سياسة

البرلمان: جلسة استماع لكونكت حول مُقترحي قانون المكملات الغذائية والتقاعد المبكر للمرأة

تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، وذلك اليوم الأربعاء 11 مارس 2026.

وتأتي هذه الجلسة في إطار مواصلة اللجنة النظر في عدد من المبادرات التشريعية ذات الصلة بالقطاع الصحي والحقوق الاجتماعية.

مناقشة مقترح قانون صناعة المكملات الغذائية

وسيتم خلال الجلسة التطرق إلى مقترح القانون عدد 19 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم صناعة المكملات الغذائية، حيث من المنتظر أن يقدم ممثلو الكنفدرالية ملاحظاتهم وتصوراتهم بخصوص هذا المشروع التشريعي وأثره المحتمل على القطاع الاقتصادي والصحي.

ويهدف هذا المقترح إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم تصنيع وتسويق المكملات الغذائية بما يضمن سلامة المستهلك ويؤطر نشاط المؤسسات العاملة في هذا المجال.

بحث مقترح التقاعد المبكر الاختياري للمرأة في القطاع الخاص

كما ستخصص الجلسة للنظر في مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025 المتعلق بإقرار أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري لفائدة المرأة العاملة في القطاع الخاص.

وينتظر أن يتم خلال هذه الجلسة الاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي المؤسسات حول التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لهذا المقترح، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الأطراف المعنية.

