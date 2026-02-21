البرلمان : جلسة استماع يوم الاثنين 23 فيفري حول مقترح القانون المتعلق بمجلة الصرف

أعلن مجلس نواب الشعب أن لجنة المالية والميزانية تستمع يوم الاثنين 23 فيفري 2026 بالقاعة عدد 04 بداية من الساعة 09.30 صباحا إلى جهة المبادرة التشريعية حول م ق عدد 14/2026 يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية وذلك بصفة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة.
ثم تواصل اللجنة جلستها لتستمع لجهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون عدد 115/2025 يتعلق بإصدار مجلة الصرف وتواصل أشغالها في إطار جلساتها الدورية الأسبوعية.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب