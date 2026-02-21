Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

البرلمان : جلسة استماع يوم الاثنين 23 فيفري حول مقترح القانون المتعلق بمجلة الصرف

أعلن مجلس نواب الشعب أن لجنة المالية والميزانية تستمع يوم الاثنين 23 فيفري 2026 بالقاعة عدد  04 بداية من الساعة 09.30 صباحا إلى جهة المبادرة التشريعية حول م ق عدد 14/2026 يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية وذلك بصفة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة.

ثم تواصل اللجنة جلستها لتستمع لجهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون عدد 115/2025 يتعلق بإصدار مجلة الصرف وتواصل أشغالها في إطار جلساتها الدورية الأسبوعية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

278
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: مفاوضات ثلاثية في جنيف (سفارة أوكرانيا في تونس)

274
أخر الأخبار

الدربالي : مُخطط التنمية 2026-2030 “بديل يقطع مع المركزية”
266
الأخبار

بن عروس: إطلاق حملة “وجبة إفطار لعابري الطريق” بالمحمدية
251
الأخبار

بلدية تونس تدعو المحلات المجاورة للجوامع إلى تفادي أي نشاط يقلق راحة المصلّين
251
أخر الأخبار

منظّمة الدّفاع عن المستهلك: كميات الزّيت المدعم مازالت محتشمة… ولحم الضأن بلغ 62 دينارا للكلغ [فيديو]
250
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم : برنامج مباريات الجولة 22
247
الأخبار

تونس تعزز حضورها الثقافي في باريس خلال الدورة 19 للجنة اليونسكو
241
أخر الأخبار

السباحة – بطولة جامعة جنوب شرق الولايات المتحدة : صعود جديد للجوادي والحفناوي على منصة التتويج في فلوريدا
238
اقتصاد وأعمال

المغرب: ارتفاع التضخم بنسبة 0,3% في جانفي 2026
230
أخر الأخبار

مقترح قانون : المؤبّد لمروّجي المخدرات داخل حرم المؤسسات التربوية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى