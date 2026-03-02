البرلمان : جلسة مشتركة للاستماع إلى رئيسة عمادة الأطباء حول الفوترة الإلكترونية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 2 مارس 2026، جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة، وذلك للاستماع إلى رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء.

محور الجلسة: مقترحا القانونين عدد 12 و14 لسنة 2026

وستُخصص هذه الجلسة للنظر في مقترحي القانونين عدد 12 و14/2026 المتعلقين بـالفوترة الإلكترونية، في إطار الاستماع إلى مختلف الأطراف ذات العلاقة بالملف.

الاستماع إلى رأي عمادة الأطباء

وتهدف الجلسة إلى الوقوف على موقف عمادة الأطباء من المقترحين، وتقييم الانعكاسات المحتملة للفوترة الإلكترونية على المسارات الإدارية والمالية ذات الصلة.

