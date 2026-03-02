Français
Anglais
العربية
سياسة

البرلمان : جلسة مشتركة للاستماع إلى رئيسة عمادة الأطباء حول الفوترة الإلكترونية

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 2 مارس 2026، جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة، وذلك للاستماع إلى رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء.

محور الجلسة: مقترحا القانونين عدد 12 و14 لسنة 2026

وستُخصص هذه الجلسة للنظر في مقترحي القانونين عدد 12 و14/2026 المتعلقين بـالفوترة الإلكترونية، في إطار الاستماع إلى مختلف الأطراف ذات العلاقة بالملف.

الاستماع إلى رأي عمادة الأطباء

وتهدف الجلسة إلى الوقوف على موقف عمادة الأطباء من المقترحين، وتقييم الانعكاسات المحتملة للفوترة الإلكترونية على المسارات الإدارية والمالية ذات الصلة.

 

 

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

313
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز

307
الأخبار

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن انطلاق خط جديد بين تونس و جربة
285
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
256
الأخبار

3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس
256
أخر الأخبار

الحرب على إيران : ترامب يعلن وفاة الزعيم الإيراني علي خامنئي !
252
الأخبار

فيفا يترقب التصعيد بين أمريكا و إيران قبل كأس العالم 2026
251
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]
241
الأخبار

فضيحة عنصرية جديدة ضد فينيسيوس جونيور
240
الأخبار

سفارة تونس في الدوحة تدعو أفراد الجالية التونسية لتوخي الحيطة و الحذر
230
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى : النتائج والترتيب بعد الجولة السابعة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى