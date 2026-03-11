البرلمان : جلسة مع وزير الخارجية لبحث أوضاع التُونسيين في الشرق الأوسط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 11 مارس 2026 جلسة استماع مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،محمد علي النفطي إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي التونسي.

وتأتي هذه الجلسة في إطار نظر اللجنة في مشروع القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم يوم 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة.

ويندرج هذا المشروع ضمن مساعي تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الإفريقي ودعم المبادرات الاقتصادية والتنموية على مستوى القارة.

بحث أوضاع التونسيين في الشرق الأوسط

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة كذلك مداولات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حول وضع الجالية التونسية المقيمة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود الدبلوماسية المبذولة لمتابعة أوضاعهم وضمان سلامتهم.

