البرلمان: لجنة التربية تفتح ملفات إدماج المعلمين والأساتذة النواب وحوكمة الزمن المدرسي

تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 18 فيفري 2026، جلسة للاستماع إلى ممثلين عن النواب المبادرين بخصوص جملة من مقترحات القوانين المدرجة ضمن جدول أعمالها، وفق رزنامة زمنية تمتد من العاشرة صباحًا إلى الواحدة بعد الظهر.

إدماج المعلمين والأساتذة النواب

تنطلق الجلسة من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الحادية عشرة، بالنظر في مقترح قانون عدد 103/2025 المتعلق بـإدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006، والأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2008.

تنقيح قانون التعليم العالي

من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة منتصف النهار، تستمع اللجنة إلى النواب المبادرين بخصوص مقترح قانون عدد 08/2026 المتعلق بـتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 الخاص بالتعليم العالي.

الصحة النفسية المدرسية والزمن المدرسي على طاولة النقاش

تُخصّص الفترة الممتدة من الساعة منتصف النهار إلى الساعة الواحدة بعد الظهر لبحث مقترحين:

مقترح قانون عدد 91/2025 المتعلق بـالحق في الصحة النفسية المدرسية.

مقترح قانون عدد 97/2025 المتعلق بـتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي.

وفي هذا الإطار، ستنظر اللجنة في إمكانية توحيد هذين المقترحين ضمن صيغة مشتركة تحت عنوان تعديل وتنقيح القانون التوجيهي لسنة 2002.

