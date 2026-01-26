البرلمان: لجنة التشريع العام تنتخب مكتبها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة التشريع العام اجتماعها الأول صباح اليوم الاثنين 26 جانفي 2026 لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.

وتمّ انتخات أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالآتي :

منصب رئيس: فوزي الدعاس

منصب نائب رئيس: حسام محجوب، ويوسف التومي، ومريم الشريف.

منصب مقرّر: ياسر قراري ونورة الشبراك

وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن النتائج، لتكون تركيبة مكتب لجنة التشريع العام كالاتي :

رئيس اللجنة : ‎فوزي الدعاس

نائب رئيس : ‎يوسف التومي

مقرر : ياسر قراري

