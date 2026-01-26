Français
البرلمان : لجنة الحقوق والحريات تنتخب مكتبها

عقدت لجنة الحقوق والحريات اجتماعها الأول صباح اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، خُصّص لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب.

الترشحات لمناصب مكتب اللجنة

وخلال الاجتماع، تم فتح باب الترشحات لمناصب مكتب اللجنة، وجاءت كالتالي:

منصب رئيس اللجنة: ثابت العابد
منصب نائب رئيس: حاتم الهواوي، وأيمن بن صالح
منصب مقرّر: هالة جاب الله، وشكري البحري

نتائج التصويت وتركيبة المكتب

وبعد استكمال عمليات التصويت وفرز الأصوات، تم الإعلان عن النتائج النهائية، لتكون تركيبة مكتب لجنة الحقوق والحريات على النحو التالي:

رئيس اللجنة: ثابت العابد
نائب الرئيس: أيمن بن صالح
المقرّر: هالة جاب الله

لجنة محورية في المسار التشريعي

وتُعد لجنة الحقوق والحريات من اللجان البرلمانية الهامة، بالنظر إلى دورها في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة، ومتابعة مدى انسجام النصوص التشريعية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

