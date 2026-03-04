البرلمان : لجنة الرياضة تُواصل النظر في مقترح قانون الهياكل الرياضية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، جلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الهياكل الرياضية.

الفصل الثاني يحدد الهياكل الرياضية المعنية

ينص الفصل الثاني من مقترح القانون على أنّه تُعتبر هياكل رياضية كلّ من:

اللجنة الوطنية الأولمبية

اللجنة الوطنية البارالمبية

الجامعات الرياضية

النوادي الرياضية

صفة قانونية: جمعية بشخصية معنوية واستقلالية مالية

وبحسب المقترح، تتخذ الهياكل الرياضية المذكورة شكل جمعية تتمتع بـ:

الشخصية المعنوية

الاستقلالية المالية

أهلية التقاضي (الحق في اللجوء إلى القضاء والدفاع عن مصالحها)

استثناء الهياكل الرياضية العسكرية

كما يستثني مقترح القانون الهياكل الرياضية العسكرية من أحكامه، على أن يتم تنظيمها بمقتضى نصوص خاصة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



