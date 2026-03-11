البرلمان : لجنة السياحة تُناقش 3 قوانين جديدة تهم السياحة والإقامة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستمع لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 11 مارس 2026، إلى ممثلي جهة المبادرة، وذلك في إطار مواصلة النظر في عدد من مقترحات القوانين ذات الصلة بالقطاع السياحي والخدماتي.

مناقشة مقترحين يتعلقان بالسياحة الاجتماعية والدليل السياحي

وستخصص اللجنة جزءا من أشغالها للاستماع إلى ممثلي جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 93 لسنة 2025 المتعلق بـإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية، إلى جانب مقترح القانون عدد 67 لسنة 2025 المتعلق بـمهنة الدليل السياحي.

وينتظر أن تتناول الجلسة الأهداف والتوجهات العامة لهذين المقترحين، ومدى مساهمتهما في تنظيم القطاع السياحي وتطوير خدماته وتوسيع دائرة الانتفاع به.

بحث تنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة

كما تستمع اللجنة إلى ممثلي جهة المبادرة بشأن مقترح القانون عدد 31 لسنة 2025 المتعلق بـتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة، في إطار السعي إلى تأطير هذا النشاط وضبط شروط ممارسته.

ويُرتقب أن يثير هذا المقترح جملة من النقاط المرتبطة بتنظيم خدمات الإقامة، وتحسين جودة العرض السياحي، وتوضيح الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الاستغلال.

حزمة مقترحات لتنظيم القطاع السياحي

وتعكس هذه الجلسة توجه اللجنة نحو تعميق النظر في عدد من المبادرات التشريعية الرامية إلى تنظيم القطاع السياحي وتطوير مهنه وخدماته، بما يستجيب للتحولات التي يشهدها المجال السياحي في تونس.

