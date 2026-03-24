البرلمان : لجنة الصحة تُناقش مُقترح إحداث تعاونية لمدرسي وباحثي التعليم العالي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، جلسة عمل تخصص للاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 028/2025، المتعلق بإحداث تعاونية لفائدة مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي.

مناقشة برنامج العمل القادم

كما ستتولى اللجنة خلال هذه الجلسة النظر في برنامج عملها للفترة المقبلة، في إطار متابعة المشاريع التشريعية ذات الصلة بالقطاعات الصحية والاجتماعية، وتكريس مقاربة تشاركية في دراسة مقترحات القوانين.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



