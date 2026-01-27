Français
البرلمان : لجنة العلاقات الخارجية تنتخب مكتبها

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، الاثنين 26 جانفي 2026، أول اجتماع لها، خُصّص لانتخاب مكتب اللجنة، وذلك بإشراف العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب.

قائمة المترشحين لمناصب مكتب اللجنة

وشهد الاجتماع تقديم الترشحات لمختلف مناصب مكتب اللجنة، حيث جاءت كالتالي:

  • منصب رئيس اللجنة: ياسين مامي، رياض جعيدان

  • منصب نائب الرئيس: كمال الكرعاني

  • منصب المقرر: سيرين مرابط، أسماء الدرويش، الطيب الطالبي

الإعلان عن نتائج التصويت

وعقب استكمال عمليات التصويت وفرز الأصوات، تم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب مكتب لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، والتي أسفرت عن التركيبة التالية:

  • رئيس اللجنة: رياض جعيدان

  • نائب رئيس اللجنة: كمال الكرعاني

  • مقرر اللجنة: الطيب الطالبي

انطلاق عمل اللجنة خلال الدورة النيابية الحالية

 

ومن المنتظر أن تنطلق اللجنة، في الفترة القادمة، في مباشرة مهامها التشريعية والرقابية في الملفات المتعلقة بالعلاقات الخارجية، والتعاون الدولي، والهجرة، وشؤون التونسيين المقيمين بالخارج، في إطار الدورة النيابية الحالية.

