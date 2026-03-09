البرلمان : لجنة المالية تستمع اليوم إلى وزير النقل حول مشروع تمويل تجديد خطوط نقل الفسفاط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، جلسة استماع إلى وزير النقل رشيد عامري، وذلك في إطار النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض.

وتأتي هذه الجلسة في سياق متابعة الملفات المرتبطة بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحيوية.

تمويل مشروع تطوير خطوط السكك الحديدية

وسيخصص اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 06 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين أداء شبكة السكك الحديدية المرتبطة بنقل الفسفاط، بما يسهم في دعم قطاع الفسفاط وتعزيز نسق الإنتاج والنقل، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني.

دعم البنية التحتية لقطاع الفسفاط

ومن المنتظر أن تتيح الجلسة لأعضاء لجنة المالية والميزانية الاطلاع على تفاصيل المشروع ومصادر تمويله، إضافة إلى مناقشة انعكاساته الاقتصادية على قطاع الفسفاط وعلى منظومة النقل السككي في تونس.

