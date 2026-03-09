Français
Anglais
العربية
سياسة

البرلمان : لجنة المالية تستمع اليوم إلى وزير النقل حول مشروع تمويل تجديد خطوط نقل الفسفاط

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، جلسة استماع إلى وزير النقل رشيد عامري، وذلك في إطار النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض.

وتأتي هذه الجلسة في سياق متابعة الملفات المرتبطة بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحيوية.

تمويل مشروع تطوير خطوط السكك الحديدية

وسيخصص اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 06 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين أداء شبكة السكك الحديدية المرتبطة بنقل الفسفاط، بما يسهم في دعم قطاع الفسفاط وتعزيز نسق الإنتاج والنقل، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني.

 دعم البنية التحتية لقطاع الفسفاط

ومن المنتظر أن تتيح الجلسة لأعضاء لجنة المالية والميزانية الاطلاع على تفاصيل المشروع ومصادر تمويله، إضافة إلى مناقشة انعكاساته الاقتصادية على قطاع الفسفاط وعلى منظومة النقل السككي في تونس.

 

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

403
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها

343
الأخبار

‏جلسة عامة : نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية لوزير التجارة غداً
334
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً
333
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد
327
الأخبار

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل
317
اقتصاد وأعمال

الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي توح طرق تسوية وضعية الديون الجبائية للمطالبين بالأداء لسنة 2026
308
الأخبار

إصابات جراء سقوط صاروخ انشطاري إيراني في “تل أبيب”
307
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل : توسعة كبرى لمطار قرطاج و التخلي عن فكرة إنجاز مطار جديد
289
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات اليوم الأحد
282
الأخبار

إيقاف النّاشط غسان هنشيري

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى