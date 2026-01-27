البرلمان : لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تنتخب مكتبها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اجتماعها الأوّل بعد أمس الاثنين 26 جانفي 2026 لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، وتمّ انتخاب أعضاء مكتب اللجنة، حيث كانت الترشحات كالاتي :

منصب رئيس: سامي الرايس

منصب نائب رئيس: مراد الخزامي

منصب مقرّر : عماد الدين السديري

وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن النتائج، لتكون تركيبة مكتب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد كالاتي:

رئيس اللجنة: سامي الرايس

نائب رئيس: مراد الخزامي

مقرر: عماد الدين السديري

