الأخبار

البرلمان يحدّد موعد مناقشة مشروع قانون المالية 2026 والتصويت عليه

البرلمان يحدّد موعد مناقشة مشروع قانون المالية 2026 والتصويت عليه

أعلن مكتب مجلس نواب الشعب، عقب اجتماعه يوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، عن ضبط الجدول الزمني للجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصّصة لبحث أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وبحسب البلاغ الصادر عن البرلمان، ستُعقد الجلسة المشتركة يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، حيث سيتم تقديم التقرير المشترك للجنة المالية والميزانية بمجلس النواب ولجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قبل المرور إلى النقاش العام حول فصول المشروع.

ويُنتظر أن يشكّل هذا الموعد محطة أساسية في مسار المصادقة على قانون المالية الجديد، خاصة في ظل النقاشات الواسعة التي يثيرها مشروع ميزانية 2026 على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

المصدر: وات

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

