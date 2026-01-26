Français
سياسة

البرلمان يحسم اليوم في أعضاء مكاتب اللجان القارة: تفاصيل آلية الانتخاب (فيديو)

تُقام اليوم الاثنين 26 جانفي 2026 انتخابات مكاتب اللجان البرلمانية السيادية،بما هي رئيس اللجنة،مساعد رئيس اللجنة ومقرر اللجنة من ضمن العشرة أعضاء المنتخبين في كل لجنة قارة وفق ما أفاد به النائب نزار الصديق في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”.

وأوضح الصديق أن انتخابات مكاتب اللجان القارة عادة ما تستكمل في ظرف يوم واحد موضحا”عادة تستكمل انتخابات مكاتب اللجان في يوم واحد..وينتظر أن تنطلق في حدود الساعة العاشرة صباحا’.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد استكمل انتخاب اللجان القارة السيادية يوم الخميس الماضي.

