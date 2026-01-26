البرلمان يحسم اليوم في أعضاء مكاتب اللجان القارة: تفاصيل آلية الانتخاب (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تُقام اليوم الاثنين 26 جانفي 2026 انتخابات مكاتب اللجان البرلمانية السيادية،بما هي رئيس اللجنة،مساعد رئيس اللجنة ومقرر اللجنة من ضمن العشرة أعضاء المنتخبين في كل لجنة قارة وفق ما أفاد به النائب نزار الصديق في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”.

وأوضح الصديق أن انتخابات مكاتب اللجان القارة عادة ما تستكمل في ظرف يوم واحد موضحا”عادة تستكمل انتخابات مكاتب اللجان في يوم واحد..وينتظر أن تنطلق في حدود الساعة العاشرة صباحا’.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد استكمل انتخاب اللجان القارة السيادية يوم الخميس الماضي.

