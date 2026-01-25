Français
Anglais
العربية
الأخبار

البرلمان يشارك في الدورة 55 للجنة التنفيذية لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

يشارك مجلس نواب الشعب يومي 3 و 4 فيفري القادم، في الدورة الخامسة والخمسين للجنة التنفيذية لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي ستنعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد أن كانت انعقدت نسختها الفارطة بالعاصمة السينغالية دكار.

و كان البرلمان قد شارك في أشغال الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت بالعاصمة السنغالية دكار يومي 1 و2 سبتمبر 2025، حيث أكد المشاركون أنذاك على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة الى الأمة الإسلامية، مطالبين بوقف العدوان على غزة ومنح الشعب الفلسسطيني حق تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعين إلى احترام القانون الدولي ووقف الانتهاكات بحق الأماكن المقدسة، خاصة المسجد الأقصى.

كما تناولت الجلسات في الدورة الفارطة، مواضيع ذات أولوية مثل مكافحة التغير المناخي ومحاربة الإرهاب، والسعي إلى حماية الدول التي لم تطلها بعد هذه الظاهرة، وتحسين الأوضاع المعيشية مع التركيز على دور الشباب في الوقاية من هذه الظواهر.

يذكر أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تأسس سنة 1999، ويضم 54 مجلساً، ومن أبرز أهدافه تعزيز اللقاءات والحوار فيما بين مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي وفيما بين أعضاء هذه المجالس، وتبادل الخبرات البرلمانية، فضلا عن مناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهـم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتباحث بشأن السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها.

كما يهدف الاتحاد، الى الحد من محاولات فرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية على الدول الأعضاء، واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأن مثل هذه القضايا، وتدعيم الاتصال والتعاون والتنسيق مع سائر المنظمات البرلمانية والمنظمات الحكومية و غير الحكومية، بالإضافة الى تعزيز التنسيق فيما بين شعوب العالم ترسيخا لحقوق الإنسان والمبادىء الإنسانية والدفاع عنها، وإرساء أركان السلم القائم على العدل.

