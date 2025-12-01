Français
Anglais
العربية
الأخبار

البرلمان يعزّز المنظومة الصحية: المصادقة على فصول جديدة لدعم المعدات الطبية والخدمات العلاجية

 البرلمان يعزّز المنظومة الصحية: المصادقة على فصول جديدة لدعم المعدات الطبية والخدمات العلاجية

صادق مجلس نواب الشعب على مجموعة من الفصول الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي قدمتها الحكومة بهدف تعزيز القطاع الصحي وتحسين جاهزيته. وتشمل هذه الحزمة أربعة فصول تُعنى بتخفيف الأعباء الجبائية عن التجهيزات والمستلزمات الطبية.

وفي هذا الإطار، صوّت النواب بالموافقة على الفصل 16 الذي يهدف إلى دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة. وينصّ الفصل على تمكين الوكالة من توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند اقتناء الكواشف والمحاليل واللوازم والمعدات المخصصة لمراقبة الأدوية، وذلك بالنسبة للاقتناءات المحلية. ويتم الانتفاع بهذا الامتياز بناءً على شهادة ظرفية تُسلم من قبل المصالح الجبائية المختصة.

كما وافق البرلمان على الفصل 17 الذي يقضي بتوسيع الإعفاءات الممنوحة للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات، ليشمل كذلك الهياكل الصحية العسكرية. وينص الفصل على تمتيع التجهيزات الطبية المقتناة لفائدة المصحات والمراكز الصحية العسكرية بإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالإعفاء من المعاليم الديوانية عند التوريد، سواء تم اقتناؤها مباشرة أو عبر وزارة الدفاع الوطني، وفق التراتيب الجاري بها العمل.

وتعكس هذه المصادقات توجهاً حكومياً نحو تعزيز إمكانيات القطاع الصحي العمومي والعسكري وتوفير الظروف الملائمة للارتقاء بالخدمات الطبية.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

371
اقتصاد وأعمال

تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 105 أيّام من التوريد

327
الأخبار

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)
303
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة
293
الأخبار

باجة : حملة نظافة و جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري و القضاء على النقاط السوداء
290
الأخبار

فرجاني ساسي : تعافيت من الإصابة و نقطة قوتنا الجمهور التونسي [فيديو]
273
الأخبار

الاتحاد الأوروبي: هروبا وبحثًا عن حرية التنقّل… إسرائيليون يطلبون الحصول على الجنسية البرتغالية
265
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
263
الأخبار

تونس – سوريا : سامي الطرابلسي يتحدث عن دعوة الجزيري (فيديو)
257
الأخبار

3 أسماء مرشّحة بقوة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة
248
الأخبار

البيرو تُعلن حالة الطوارئ و تنشر الجيش على الحدود

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى